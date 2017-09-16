Из-за электронной сигареты в Екатеринбурге эвакуировали кинотеатр «Заря»

В приспособлении для курильщиков случилось замыкание.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017
Накануне поздно вечером в Екатеринбурге были эвакуированы посетители кинотеатра "Заря". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, причиной инцидента стала электронная сигарета.
– Сообщении о подозрительном предмете поступило в 21:00. После проведения проверочных мероприятий выяснилось, что в рюкзаке одного из молодых людей замкнула электронная сигарета. В 22:00 был объявлен отбой, – рассказали в полиции.
На месте происшествия работали спасатели, саперы, полиция.
- На этой неделе по России прокатилась волна эвакуаций из-за ложных звонков.
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