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Из-за электронной сигареты в Екатеринбурге эвакуировали кинотеатр «Заря»

Из-за электронной сигареты в Екатеринбурге эвакуировали кинотеатр "Заря"
16+
Фото: "Инцидент Екатеринбург"/ВКонтакте
В приспособлении для курильщиков случилось замыкание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

Накануне поздно вечером в Екатеринбурге были эвакуированы посетители кинотеатра "Заря". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, причиной инцидента стала электронная сигарета.

– Сообщении о подозрительном предмете поступило в 21:00. После проведения проверочных мероприятий выяснилось, что в рюкзаке одного из молодых людей замкнула электронная сигарета. В 22:00 был объявлен отбой, – рассказали в полиции.

На месте происшествия работали спасатели, саперы, полиция.

  • На этой неделе по России прокатилась волна эвакуаций из-за ложных звонков.

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Игорь Труш, 17.09.2017, 11:29
Тэги: Пожар
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