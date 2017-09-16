На въезде в Кольцово горела закусочная

На тушение кафе пожарные потратили почти два часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

Сегодня днем, 17 сентября, в Екатеринбурге на въезде в поселок Кольцово загорелась закусочная. Фотографии происшествия очевидцы опубликовали в группе "Инцидент Екатеринбург". Информацию о пожаре подтвердили уральские спасатели.

– Сообщении о возгорании на улице Реактивной поступило в 11.26, – рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. – По итогам пожара на площади 100 квадратных метров было повреждено чердачное перекрытие и внутренние перегородки первого двухэтажного кафе.

К 12.20 огнеборцы смогли локализовать возгорание, еще через семь минут им удалось ликвидировать открытое пламя. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 14.02.

В тушении пожара участвовали были задействованы 7 единиц техники, 22 человека личного состава МЧС.

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