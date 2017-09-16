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«В ЦПКиО нет ни врачей, ни аптечки»: в парке Маяковского после катания на аттракционе умер пятидесятилетний мужчина

"В ЦПКиО нет ни врачей, ни аптечки": в парке Маяковского после катания на аттракционе умер пятидесятилетний мужчина
16+
Фото: Евгений Старокожев/Facebook
Машину скорой помощи пришлось ждать 40 минут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

В субботу трагедия случилась в парке Маяковского в Екатеринбурге: после катания на одном из аттракционов умер пятидесятилетний мужчина. Об этом на своей страничке в Facebook написал один из очевидцев случившегося Евгений Старокожев.

По его словам, мужчина катался на вращающейся качели и потерял сознание. Евгений Старокожев уверен – пострадавшего мужчину еще можно было спасти.

– Ему необходима была экстренная медицинская помощь, но оказалось, что в парке нет не только врачей, но даже элементарных аптечек, – негодует очевидец. – Карета скорой помощи приехала только через 40 минут, и врачу помогали обычные люди. Правда, у врача не было необходимых препаратов, а имеющийся дефибриллятор не сработал. Это видели все стоящие в округе переживающие люди.

Также на место происшествие приехал реанимационный автомобиль, но было уже слишком поздно.

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Игорь Труш, 17.09.2017, 12:16
Тэги: Скорая помощь, Смерть
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Горожанин17 сентября 2017, 12:45
Да какой это парк , просто кусок местности огороженный забором , парк для людей таким быть не должен.
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