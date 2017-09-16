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Восстановлению не подлежит: вандалы разрушили скульптуру «Папа, ты где?», открытую накануне в Березовском

Восстановлению не подлежит: вандалы разрушили скульптуру "Папа, ты где?", открытую накануне в Березовском
16+
Фото: Павел Шабельников/"Золотая горка"
Гипсовая фигурка девочки оказалась разбита.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

В Березовском открытая накануне трогательная скульптура "Папа, ты где?" не простояла и сутки. Уже сегодня утром гипсовую фигурку девочки нашли в ужасном состоянии – ее оторвали от постамента и разбили.

Реставрации скульптура "Папа, ты где?" не подлежит, пишет портал "Золотая горка". Городская полиция объявила вознаграждение в 50 тысяч рублей за информацию, которая поможет изобличить преступников.

  • Автор разрушенной композиции – екатеринбургский скульптор Роман Кашин.
  • Скульптуру установили в Березовском на детской площадке по улице Анучина, рядом с игровым комплексом и скамейками, где любят гулять родители с маленькими детьми.

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Игорь Труш, 17.09.2017, 15:02
Тэги: Криминал, Дети
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