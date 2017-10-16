Свердловчанин убил соседа подруги из-за ревности

Он нанес удар ножом в шею.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

В Каменске-Уральском вынесли приговор местному жителю, который убил соседа своей знакомой на почве ревности. По сообщению Следственного комитета, инцидент произошел 3 января этого года.

Подсудимый договорился о встрече со своей подругой, с которой ранее поддерживал близкие отношения. Перед свиданием мужчина выпил несколько бутылок пива, но девушка все не приходила.

Тогда он решил сам пойти к ней. Вскоре он увидел девушку в компании посторонних мужчины и женщины. Охваченный чувством ревности, он попытался наброситься на мужчину, замахнувшись на него бутылкой пива, но знакомая остановила его и сказала, что это всего лишь соседи.

– Соседи, видя буйный нрав злоумышленника, во избежание дальнейшего развития конфликта ушли, продолжив гулять с находившейся вместе с ними собакой. Через некоторое время девушка догнала их на своей машине и сказала им, что злоумышленник никак не может успокоиться и лучше будет, если они сядут к ней в машину, поскольку в руках у подсудимого был нож, – рассказали в областном СК.

Сосед сел в машину, но почти сразу вышел, чтобы угомонить ревнивого ухажера. Когда мужчины пересеклись, подсудимый нанес удар ножом в шею. Мужчина скончался на месте, а нападавшего задержали "по горячим следам".