В Свердловской области сержант полиции на ходу выпала из служебной «Газели»

Женщину доставили в реанимацию.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017
Несчастный случай произошел накануне в Каменске-Уральском. Сотрудница ОВД 1982 г. р. выпала на ходу из служебной "Газели". Женщина получила травмы и была доставлена в реанимацию одной из больниц города.
– По предварительным данным, у "Газели" имелись неполадки с дверью. Когда машина совершала резкий поворот налево, дверь неожиданно открылась и младший сержант полиции упала на проезжую часть, – рассказал пресс-секретарь областного МВД Валерий Горелых.
- Сейчас специалисты устанавливают точные причины случившегося, в том числе техническое состояние грузовика.
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