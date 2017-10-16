В Свердловской области сержант полиции на ходу выпала из служебной «Газели»

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Женщину доставили в реанимацию. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017 Несчастный случай произошел накануне в Каменске-Уральском. Сотрудница ОВД 1982 г. р. выпала на ходу из служебной "Газели". Женщина получила травмы и была доставлена в реанимацию одной из больниц города. – По предварительным данным, у "Газели" имелись неполадки с дверью. Когда машина совершала резкий поворот налево, дверь неожиданно открылась и младший сержант полиции упала на проезжую часть, – рассказал пресс-секретарь областного МВД Валерий Горелых. Сейчас специалисты устанавливают точные причины случившегося, в том числе техническое состояние грузовика. Вступайте в НАШУ группу "Контакте" и узнавайте новости первыми!

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, 17.10.2017, 12:24

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 17.10.2017, 12:24Тэги: Происшествия Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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