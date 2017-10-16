В Свердловской области задержали «закладчиков» героина

Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Свердловские полицейские совместно с ФСБ провели рейды в Нижнем Тагиле по задержанию "закладчиков" героина.

Так 14 октября была арестована местная жительница 1975 г.р, которая планировала забрать "закладку" с героином массой 75 граммов. У еще одной женщины нашли в квартире 250 грамм наркотика, уже расфасованного для реализации.

фото: ГУ МВД по Свердловской области

Двое других закладчиков из ближнего зарубежья были задержаны накануне. У одного из них при себе было около 3 грамм героина, а при обыске их квартиры нашли еще 200 грамм.

– Разработка велась с июня по октябрь 2016 года. Самый молодой участник группы организовал незаконный сбыт героина в крупном размере на территории Екатеринбурга и Нижнего Тагила, – рассказали в областном полицейском главке.

С целью доказательства вины проведены обыски изъяты мобильные телефоны которыми пользовались обвиняемые, допрошены свидетели.

фото: ГУ МВД по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по пунктам 4 части статьи 228. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

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