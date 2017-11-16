Дело о перестрелке в Цыганском поселке Екатеринбурга дошло до суда

Руслан Оглы обвиняется в склонении и вовлечении в массовые беспорядки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Руслана Оглы, который принимал участие в перестрелке на улице Депутатской в прошлом сентябре.

Оглы обвиняется в склонении и вовлечении в массовые беспорядки. Ему грозит до 18 лет колонии.

Напомним, что 2 сентября в Цыганском поселке произошел конфликт между казаком Олегом Шишовым и сожителем дочери его друга Дмитрием Пестриковым.

После этого Пестриков сообщил своему двоюродному брату Руслану Оглы о конфликте. После этого родственники и еще двадцать с лишним человек приехали к дому Шишова с огнестрельным и холодным оружием и развязали перестрелку.

– В свою очередь, Шишов вместе со своими знакомыми братьями Дутовыми отражали нападение, вооружившись карабином, травматическим пистолетом и кинжалом. В результате конфликта один из участников группы Пестрикова выстрелил в Дутова, и попал в плечо, отчего он потерял сознание. После чего подельники Пестрикова нанесли не менее 12 ударов в голову Шишову, – напоминают события прошлого года в прокуратуре.

В итоге Шишов начал стрелять из карабина в цыган, чтобы защитить жену с детьми. Двое нападавших скончались, еще двое были сильно ранены.

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