В Екатеринбурге после пожара в коллекторе нашли два трупа

Сообщение о возгорании поступило около двух часов дня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

В Екатеринбурге во время пожара на улице Надеждинской погибли два человека, сообщили в службе спасения "Сова".

Сообщение о пожаре поступило около двух часов дня. На месте ЧП работали 11 спасателей и 2 спецмашины. На тушение пожара у огнеборцев ушло около часа, рассказали в областном управлении МЧС.

На пепелище обнаружили тела двух мужчин. В Следственном комитете сообщили, что погибшие не имели определенного места жительства. Признаков криминальной смерти на телах не обнаружено.