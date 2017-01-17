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Стали известны причины взрыва на стройплощадке гипермаркета «Лента» в Екатеринбурге

Стали известны причины взрыва на стройплощадке гипермаркета «Лента» в Екатеринбурге
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Фото: пресс-служба областной прокуратуры
Рабочие нарушили технику безопасности при сварке труб.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Полиция выяснила причину взрыва, который произошел сегодня, 18 января, на стройплощадке ТЦ «Лента» на Уралмаше.
 
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские установили личности обоих пострадавших рабочих. 

— В результате взрыва ранения получили сотрудники ООО «СМУ №1» 1983 и 1982 годов рождения. У одного диагностированы ожоги кистей рук третьей степени и черепно-мозговая травма. У второго черепно-мозговая травма, а также ему оторвало часть левой ноги. Оба пострадавших сейчас находятся в 23-й городской больнице, — уточнил Горелых.

Одного из рабочих уже допросили полицейские. Самой вероятной причиной взрыва, о которой говорят на текущий момент, стало нарушение требований безопасности при проведении сварочных работ. На стройплощадке взорвался стандартный баллон с надписью «Кислород» емкостью 50 литров.
  • На место происшествия выезжали все оперативные службы города. Собранные органами внутренних дел по факту ЧП материалы переданы в СК для принятия процессуального решения.
  • Расследование продолжается.
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Марина Подкорытова, 18.01.2017, 18:43
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе
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