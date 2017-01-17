Появились первые фотографии с места взрыва на стройплощадке «Ленты» на Уралмаше

На место ЧП выехали представители прокуратуры и следственная группа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку в связи со взрывом на стройке гипермаркета «Лента» на Уралмаше сегодня, 18 января, около 10 утра. Два человека пострадали.

Прокуратура опубликовала снимки с места взрыва газового баллона на стройплощадке. На фотографиях видны газовые баллоны, пятна крови на снегу и валенок рабочего, который потерял ногу.

— В ходе проверки прокуратура будет устанавливать все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда. Прокуратура опросит представителей организации, будут затребованы должностные инструкции для установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности, — уточнили в ведомстве.

Также будут затребованы данные из больницы города о состоянии здоровья пострадавших рабочих с целью определения степени тяжести причиненного им вреда.

На место происшествия выехала зампрокурора Орджоникидзевского района Елена Морозова.

Также по данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

— В настоящее время следственная группа выехала на место происшествия для производства осмотра и установления всех обстоятельств. В рамках проверочных мероприятий будет выясняться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, опрошены очевидцы и представители строительной организации, истребована и проанализирована документация, касающаяся соблюдения требований по охране труда работников, — отметили в пресс-службе СКР.