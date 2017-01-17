Появились первые фотографии с места взрыва на стройплощадке «Ленты» на Уралмаше

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
— В ходе проверки прокуратура будет устанавливать все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда. Прокуратура опросит представителей организации, будут затребованы должностные инструкции для установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности, — уточнили в ведомстве.
— В настоящее время следственная группа выехала на место происшествия для производства осмотра и установления всех обстоятельств. В рамках проверочных мероприятий будет выясняться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, опрошены очевидцы и представители строительной организации, истребована и проанализирована документация, касающаяся соблюдения требований по охране труда работников, — отметили в пресс-службе СКР.
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