Рабочий пострадал во время пожара в екатеринбургской квартире

Мужчина занимался ремонтом квартиры.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
В Екатеринбурге в ночь на 18 января произошел пожар в квартире на улице Испытателей, пострадал человек, сообщили в областном управлении МЧС.
В Кольцово произошел пожар в квартире
Пожар начался в половине пятого утра. На площади пять квадратных метров горел строительный мусор в квартире на последнем этаже пятиэтажки. На место ЧП выехали три спецмашины и девять пожарных, борьба с огнем продолжалась до шести часов утра.
Рабочий отравился угарным газом во время пожара
В пожаре постадал рабочий, который занимался ремонтом в этой квартире. Когда начался пожар, мужчина спал - пожарным пришлось выламывать дверь, чтобы попасть в квартиру, так как рабочий на стук не отвечал. Ремонтника вывели из квартиры, у мужчины диагностировали отравление угарным газом.
- Причины пожара устанавливаются.
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