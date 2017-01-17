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Рабочий пострадал во время пожара в екатеринбургской квартире

Рабочий пострадал во время пожара в екатеринбургской квартире
16+
Фото: «Ночные новости»
Мужчина занимался ремонтом квартиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

В Екатеринбурге в ночь на 18 января произошел пожар в квартире на улице Испытателей, пострадал человек, сообщили в областном управлении МЧС.

В Кольцово произошел пожар в квартире

Пожар начался в половине пятого утра. На площади пять квадратных метров горел строительный мусор в квартире на последнем этаже пятиэтажки. На место ЧП выехали три спецмашины и девять пожарных, борьба с огнем продолжалась до шести часов утра.
 
в екатеринбурге на улице испытателей сгорела квартира 18 января 2017

Рабочий отравился угарным газом во время пожара

В пожаре постадал рабочий, который занимался ремонтом в этой квартире. Когда начался пожар, мужчина спал - пожарным пришлось выламывать дверь, чтобы попасть в квартиру, так как рабочий на стук не отвечал. Ремонтника вывели из квартиры, у мужчины диагностировали отравление угарным газом.
 
в екатеринбурге на улице испытателей сгорела квартира 18 января 2017
  • Причины пожара устанавливаются.

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Маша Шмурыгина, 18.01.2017, 08:50
Тэги: Фото, Пожар
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