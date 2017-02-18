Мальчик мечтал стать поваром: следователи проверяют версию о доведении до самоубийства школьника из Пелыма

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017
Следователи отрабатывает две версии, не исключая самоубийство
— Ребенок характеризуется положительно, семья была благополучная, были созданы все условия для учебы и воспитания. Мы осмотрели жилище — ни предсмертных записок, ничего такого, что указывало бы на возможный суицид. Никаких предпосылок для этого не было, — рассказал Ura.ru замруководителя Нижнетагильского следственного отдела на транспорте Михаил Халявин.
Друзья подростка уверены, что он был в «группах смерти»
— За несколько часов до смерти он отправил однокласснице СМС со словами: «Как вы будете жить, если меня не будет?» — сообщил Life источник в правоохранительных органах.
Был жизнерадостным и мечтал стать поваром
— В прошлом году написал письмо президенту с просьбой прислать ему плиту. И президент прислал ему плиту, даже вручали торжественно. Как так случилось — не понимаем!, — рассказал изданию Life один из друзей умершего.
— Мы потеряли самого замечательного человека, доброго, отзывчивого, — написала его подруга Лиза. — Не уберегли мы, не остановили. Такое Солнышко Яркое ушло от нас. А здесь еще вспомнились эти группы про синего кита, тихий дом. Это наша вина! Это мы его недолюбили.
- Похороны погибшего школьника пройдут завтра, 19 февраля. Несколько его друзей вступили в группу «Антисуицид» во «ВКонтакте».