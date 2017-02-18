Мальчик мечтал стать поваром: следователи проверяют версию о доведении до самоубийства школьника из Пелыма

Как считают знакомые погибшего, он состоял в «группах смерти» и выполнял задание куратора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

В поселке Пелым Свердловской области в среду, 15 февраля, пассажирский поезд сбил 16-летнего подростка . Как рассказал сам машиниста, он издалека увидел человека на путях, пытался остановить поезд и гудел, но тот не уходил, хотя все слышал и видел, написал 18 февраля Ura.ru.

Следователи отрабатывает две версии, не исключая самоубийство

Следователи отрабатывают сейчас две версии произошедшего: нарушение правил движения и эксплуатации транспортного средства и доведение до самоубийства.

— Ребенок характеризуется положительно, семья была благополучная, были созданы все условия для учебы и воспитания. Мы осмотрели жилище — ни предсмертных записок, ничего такого, что указывало бы на возможный суицид. Никаких предпосылок для этого не было, — рассказал Ura.ru замруководителя Нижнетагильского следственного отдела на транспорте Михаил Халявин.

Друзья подростка уверены, что он был в «группах смерти»

Друзья погибшего мальчика уверены, что он состоял в «группе смерти» и выполнял задание куратора.

— За несколько часов до смерти он отправил однокласснице СМС со словами: «Как вы будете жить, если меня не будет?» — сообщил Life источник в правоохранительных органах. После этого мальчик удалил страницу ВКонтакте. Сейчас это сообщение изучают полицейские и следователи.

Был жизнерадостным и мечтал стать поваром

Как написал Life, подросток учился в девятом классе местной школы. Отца у него не было, а мать была лишена родительских прав, поэтому воспитывала парня тетя. При этом, по словам друзей, он был веселым и жизнерадостным. Подросток в школе считался талантливым учеником и мечтал стать профессиональным поваром.

— В прошлом году написал письмо президенту с просьбой прислать ему плиту. И президент прислал ему плиту, даже вручали торжественно. Как так случилось — не понимаем!, — рассказал изданию Life один из друзей умершего.

Друзья Ивана обсуждают его смерть в соцсетях, посвящая ему памятные посты.

— Мы потеряли самого замечательного человека, доброго, отзывчивого, — написала его подруга Лиза. — Не уберегли мы, не остановили. Такое Солнышко Яркое ушло от нас. А здесь еще вспомнились эти группы про синего кита, тихий дом. Это наша вина! Это мы его недолюбили.