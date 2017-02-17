Убили за пенсию: завернутое в пленку тело женщины-почтальона нашли в доме на Ботанике

Все деньги у нее украли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

В Екатеринбурге 17 февраля убили и ограбили женщину-почтальона, разносившую пенсию от «Почты России». Ее труп нашли жильцы одного из многоквартирных домов на Ботанике. Полиция ищет убийцу, рассказали на «4 канале».

Тело было обнаружено днем в пятницу, 17 февраля, на восьмом этаже дома на Самоцветном бульваре. Очевидцы рассказали, что женщину, при которой было примерно 240 тысяч рублей, привез к подъезду дома водитель «Почты России», а затем сразу же уехал за другой сотрудницей, сообщает «4 канал».

— Почтальон разносила пенсии в нашем доме. Мужчина, который ее привез, уехал за другой сотрудницей. А когда он вернулся, то женщину не обнаружил, — рассказали местные жители.

А позже ее тело, завернутое в пленку, нашли на лестничной клетке, деньги были похищены.

Местные жители рассказали, что участковый начал обходить квартиры около 15 часов. Уже тогда было известно, что произошло убийство. Пенсии, которые похитили у погибшей, получали жители трех квартир этого дома.

– Коллектив УФПС Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы. Ее семье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон. Все финансовые обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объеме, – прокомментировали ЧП e1.ru в пресс-службе «Почты России».