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Убили за пенсию: завернутое в пленку тело женщины-почтальона нашли в доме на Ботанике

Убили за пенсию: завернутое в пленку тело женщины-почтальона нашли в доме на Ботанике
16+
Фото: 1tulatv.ru
Все деньги у нее украли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

В Екатеринбурге 17 февраля убили и ограбили женщину-почтальона, разносившую пенсию от «Почты России». Ее труп нашли жильцы одного из многоквартирных домов на Ботанике. Полиция ищет убийцу, рассказали на «4 канале».
 
Тело было обнаружено днем в пятницу, 17 февраля, на восьмом этаже дома на Самоцветном бульваре. Очевидцы рассказали, что женщину, при которой было примерно 240 тысяч рублей, привез к подъезду дома водитель «Почты России», а затем сразу же уехал за другой сотрудницей, сообщает «4 канал».

— Почтальон разносила пенсии в нашем доме. Мужчина, который ее привез, уехал за другой сотрудницей. А когда он вернулся, то женщину не обнаружил, — рассказали местные жители.

А позже ее тело, завернутое в пленку, нашли на лестничной клетке, деньги были похищены.
 
Местные жители рассказали, что участковый начал обходить квартиры около 15 часов. Уже тогда было известно, что произошло убийство. Пенсии, которые похитили у погибшей, получали жители трех квартир этого дома.

– Коллектив УФПС Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы. Ее семье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон. Все финансовые обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объеме, – прокомментировали ЧП e1.ru в пресс-службе «Почты России».

  • В полиции предполагают, что к нападению на женщину тщательно готовились и не исключают утечки информации о работе почтальона. 
  • Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по факту убийства.
  • Жители микрорайона активно обсуждают трагедию в соцсетях, отмечая, что за небольшую зарплату женщины-почтальоны рискуют жизнью, когда носят с собой огромные суммы. Среди пользователей появилась информация, что полиция уже задержала подозреваемого, однако официального подтверждения этих сведений нет.
     
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 18.02.2017, 10:36
Тэги: Происшествия, Смерть, Жизнь в городе
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