СМИ: полиция задержала подозреваемых в жестоком убийстве женщины-почтальона на Самоцветном бульваре

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017
— Погибшую звали Эмма, ей было 60 лет. Женщине нанесли четыре ножевых ранения в область груди и туловища, после чего замотали в полиэтиленовую пленку и оставили на площадке, — рассказал источник в следствии.
— Это жильцы этого же дома с шестого этажа, мать и сын. Женщине 63 года, она пенсионерка, а ее сыну 29, он не работает нигде. Возможно, преступный план созрел в их головах именно тогда, когда убитая в очередной раз принесла им пенсию, а в сумке было много денег, — рассказали в следствии.
— По факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.
- В пятницу, 17 февраля, на площадке 8го этажа в доме на Самоцветном бульваре было найдено тело женщины-почтальона «Почты России». Она разносила пенсии. У нее пропало 240 тысяч рублей.
- Полиция и СК РФ пока официально не комментируют данные о пойманных подозреваемых.