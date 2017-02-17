СМИ: полиция задержала подозреваемых в жестоком убийстве женщины-почтальона на Самоцветном бульваре

На теле погибшей были ножевые ранения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

В Екатеринбурге полиция расследует убийство женщины-почтальона, чей труп нашли 17 февраля на лестничной площадке многоквартирника на Ботанике. Как сообщил источник Life в правоохранительных органах, на теле погибшей было несколько ножевых ранений, а убийство было заранее спланировано.

— Погибшую звали Эмма, ей было 60 лет. Женщине нанесли четыре ножевых ранения в область груди и туловища, после чего замотали в полиэтиленовую пленку и оставили на площадке, — рассказал источник в следствии.

Он также отметил, что в тот же день по горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении этого жестокого убийства

— Это жильцы этого же дома с шестого этажа, мать и сын. Женщине 63 года, она пенсионерка, а ее сыну 29, он не работает нигде. Возможно, преступный план созрел в их головах именно тогда, когда убитая в очередной раз принесла им пенсию, а в сумке было много денег, — рассказали в следствии.

— По факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.