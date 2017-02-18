Все в дыму: на улице Шекспира в Цыганском поселке был сильный пожар

Владельцы не исключают, что причиной мог быть поджог. К счастью, пострадавших нет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

В ночь на 18 февраля сгорел частный дом по адресу Шекспира, 35, в так называемом Цыганском поселке. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, сообщили в службе спасения «Сова».

Рано утром, в 5.40, 18 февраля на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном на ул. Шекспира, 35. К месту ЧП выехали пожарные расчеты.

— По прибытию огнеборцами было установлено, что горят дом на двух хозяев и надворные постройки на площади 120 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Для тушения данного пожара была привлечена дополнительная техника гарнизона. В ходе тушения группировка сил и средств была нарощена до 5 единиц техники и 17 человек личного состава, — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

Из-за быстрого распространения огня ранг пожара был поднят до номера 1 бис. Для тушения пожара были поданы 4 ствола б, проложена магистральная линия, протяженностью 800 метров от гидранта.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 9.07 утра.