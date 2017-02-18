В Нижнем Тагиле инкассатора «вырубили» электрошокером и забрали более 1 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017
— 17 февраля в дежурную часть отдела полиции №17 позвонил 25-летний местный житель, который сообщил, что работает инкассатором. В 20.20 он, находясь на предприятии по улице Орджоникидзе, куда с коллегами прибыл для выемки денежных средств, подвергся нападению. В отношении него применили, по одним данным, электрошокер, по другим – тяжелый предмет. Это произошло, когда мужчина направлялся на выход из здания к служебному автомобилю. В результате он упал и потерял сознание, а когда пришел – обнаружил, что у него забрали сумку с деньгами на сумму более 1 миллиона рублей, — рассказал подробности официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
— Оперуполномоченными уголовного розыска проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие ограбления. Для оказания практической помощи к коллегам из Нижнего Тагила выехала группа опытных полицейских УгРо ГУ МВД области. Предварительные наработки ОВД уже сейчас позволяют предположить, что хищение не останется «висяком» и будет раскрыто «по горячим следам», — отметил полковник Горелых.
- Расследование уголовного дела продолжается.