В Нижнем Тагиле инкассатора «вырубили» электрошокером и забрали более 1 миллиона рублей

У полиции есть основания полагать, что дело будет раскрыто в скором времени.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

В пятницу вечером, 17 января, в Нижнем Тагиле напали на инкассатора с электрошокером. Было украдено более 1 миллиона рублей, ведется расследование.

Как рассказали НАШИЙ в ГУ МВД России по Свердловской области, ЧП произошло после 8 вечера в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе.

— 17 февраля в дежурную часть отдела полиции №17 позвонил 25-летний местный житель, который сообщил, что работает инкассатором. В 20.20 он, находясь на предприятии по улице Орджоникидзе, куда с коллегами прибыл для выемки денежных средств, подвергся нападению. В отношении него применили, по одним данным, электрошокер, по другим – тяжелый предмет. Это произошло, когда мужчина направлялся на выход из здания к служебному автомобилю. В результате он упал и потерял сознание, а когда пришел – обнаружил, что у него забрали сумку с деньгами на сумму более 1 миллиона рублей, — рассказал подробности официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством главы полиции Нижнего Тагила. Сыщики нашли там ряд вещественных доказательств, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили жителей соседних домов, владельцев припаркованных рядом автомобилей.

Следственным подразделением ОП №17 по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

— Оперуполномоченными уголовного розыска проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие ограбления. Для оказания практической помощи к коллегам из Нижнего Тагила выехала группа опытных полицейских УгРо ГУ МВД области. Предварительные наработки ОВД уже сейчас позволяют предположить, что хищение не останется «висяком» и будет раскрыто «по горячим следам», — отметил полковник Горелых.