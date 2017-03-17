При пожаре в Екатеринбурге погиб восьмимесячный ребенок

Трагедия произошла в коллективном саду «Луч».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

Сегодня, 18 марта, в Екатеринбурге в коллективном саду «Луч» в садовом домике произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

Погиб восьмимесячный ребенок

Мать и еще один ребенок успели выбраться из горящего дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

- В садовом домике находилась мать и двое ее детей. С одним ребенком она покинула горящий дом, другой остался в горящем доме. Пожарные его пока не обнаружили. По предварительным данным, подразумевается гибель ребенка. Тушение продолжается, открытое горение ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревшей конструкции, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушили пожар две единицы техники

Как сообщается, пожарные провели проливку и разбор сгоревших конструкций. Всего в тушении пожара участвовали семь человек и две единицы техники.