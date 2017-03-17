«У них со всеми были ровные отношения»: из детского дома в Нижнем Тагиле сбежали двое подростков

Дети характеризуются как положительные и неконфликтные, однако покинули детдом, никого не предупредив.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

Отделением полиции №18 Нижнего Тагила объявлены в розыск самовольно покинувшие детский дом несовершеннолетние воспитанники, об этом сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.

Дети ушли в неизвестном направлении

16 марта из детского дома ушли в неизвестном направлении двое воспитанников детского дома, расположенного по улице Жуковского. До сих пор их местонахождения остается неизвестным.



Сведения о пропавших

Якушев Илья Вячеславович, 16 лет, покинул территорию детского учреждения во время прогулки около 19 часов. Ранее он уже покидал детдом в 2016 году. Причиной ухода тогда он назвал желание погулять столько времени, сколько ему захочется, а не по расписанию. С сентября прошлого года состоит на учете в ПДН.

Имеет рост 156 см, худощавое телосложение, темные глаза и волосы, овальное лицо, полные губы. В день исчезновения на нем были надеты черные ветровка и кроссовки, спортивные штаны.

Романова Александра Алексеевна, 15 лет. Исчезла из детского дома также 16 марта, утром, в 09:30. Ранее тоже уходила из детского дома без предупреждения, состоит на учете в ПДН с июля 2016 года.

Имеет рост 160 см, среднее телосложение, темные глаза и волосы, тонкие губы, прямые брови. В день, когда девочка ушла из детского дома, на ней были светлая куртка, черные кроссовки, темно-синие джинсы.

Сотрудники учреждения, где воспитываются пропавшие дети, рассказали о том, что в тот день у детей не было ни с кем конфликтов. Также о своем намерении уйти они никому не говорили.

Оба пропавших не были конфликтными воспитанниками, имели ровные отношения с воспитателями и сверстниками.

В настоящее время сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавших детей: осматриваются подъезды, подвалы, чердаки, вокзалы. На поиск ориентирован весь личный состав полиции города. Изучаются соцсети разыскиваемых, их личные связи, окружение в школе.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: если кто-то владеет информацией об их местонахождении, сообщите об этом в отдел полиции №18 или по телефону «02».