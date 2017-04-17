Место убийства Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы покрыли цветами

Девушку искал буквально весь город. Кроме родных, полицейских, волонтеров отряда «Лиза Алерт» к поисковой операции присоединились десятки незнакомых людей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Сегодня, 18 апреля, жители Верхней Пышмы несут цветы к подвалу дома, месту, где, по версии следствия, 34-летний токарь изнасиловал и убил 30-летнюю Ирину Вахрушеву.

Жестокое убийство молодой мамы Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы произошло в субботу, 15 марта. Почти двое суток родные были в неведении, куда она пропала. И только ближе к вечеру понедельника, 17 апреля, стало понятно – Ирины больше нет в живых. НАША собрала основные факты, известные об этом преступлении на данный момент, чтобы вам было проще разобраться, что к чему.

На фото: Ирина Вахрушева

Что случилось

В субботу, 15 апреля, около 20.00 Ирина Вахрушева отправилась в гости к подруге, чтобы отдохнуть. Девушка жила в доме на улице Уральских Рабочих, 43, ее подруга – на Машиностроителей, 10. Это буквально 10 минут пешком. По пути она позвонила подруге. Но в какой-то момент разговор оборвался. Как выяснится позже, именно в это время на нее напал 34-летний насильник. Он схватил Иру и, угрожая ножом и электрошокером, потащил в подвал дома на улице Уральских Рабочих, 46а. Дверь оказалась закрыта. Возле двери в подвал подозреваемый изнасиловал девушку и убил. Затем он засунул ее тело в багажник своего «Рено Логан», вывез в лес на 329-й километр автодороги Серов – Екатеринбург и закопал в землю тело и вещи Ирины. После этого он уехал к себе домой.

На фото: место убийства Ирины

Кто он, убийца Ирины Вахрушевой?

По имеющейся на данный момент информации, задержанному 34 года. Ранее сидел в тюрьме за изнасилование. Он жил в Екатеринбурге, работал токарем. В разводе, имеет детей. По неподтвержденным данным, 15 апреля он весь день катался по Екатеринбургу и искал жертву. Вечером он оказался в Пышме. Увидел девушку на улице и напал на нее.

СМИ опубликовали его фото

Как жила Ирина Вахрушева

Девушке было 30 лет. Она работала помощником руководителя в «Управлении технологическим состоянием». Ирина находилась в разводе. От брака у нее остался 5-летний сын. Последние 1,5 года она жила с гражданским мужем Андреем. Ее характеризуют как жизнерадостную, спокойную и семейную девушку.

Что с подозреваемым?

Сейчас подозреваемый арестован, в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.