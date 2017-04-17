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Появились новые подробности убийства 30-летней Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы

Появились новые подробности убийства 30-летней Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы
16+
Фото: из личного архива Ирины Вахрушевой
Подозреваемому в убийстве грозит до 15 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы подозревают 34-летнего мужчину из Екатеринбурга. Информацию сегодня, 18 апреля, подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (статья 105 УК РФ).

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что задержанный работал токарем. 

Следователи выстроили предварительную цепочку убийства девушки. По их данным, вечером 15 апреля Ирина вышла из дома и пошла в гости. По дороге она набрала номер подруги, к которой шла. Во время разговора связь прервалась. Это был тот самый момент, когда на Ирину напали. Злоумышленник схватил женщину и потащил ее в подвал, расположенный рядом на улице Уральских Рабочих. Дверь в него была закрыта. Мужчина угрожал Ирине ножом и, возможно, применил электрошокер.

Возле двери, ведущей в подвал, он изнасиловал Ирину Вахрушеву, а затем убил. После этого он засунул тело в багажник своего автомобиля «Рено Логан» и вывез в лесной массив в районе 329 километра автодороги Серов – Екатеринбург. Он закопал в землю тело и вещи Ирины, а потом поехал к себе домой.

Стражи порядка задержали подозреваемого у него дома и отвезли в Верхнюю Пышму. В его машине «Рено» нашли следы крови. Сначала он отрицал свою вину, но в ходе работы с ним полицейских, признался и написал явку с повинной. Мужчина сам показал места, где закопал тело и спрятал нож, которым убил Ирину Вахрушеву. Последний он отвез в свой садовый дом в Екатеринбурге.

  • Сейчас следователи и полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, занимаются сбором и закреплением доказательной базы. Они устанавливают, в том числе, мотив убийства. Решается вопрос о даче правовой оценке того факта, что злоумышленник надругался над женщиной. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Также будет решен вопрос о заключении его под стражу.
  • Ранее подозреваемый уже отсидел в тюрьме за изнасилование.
  • Тело погибшей Ирины Вахрушевой направят на судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы, чтобы установить точную причину ее смерти. Злоумышленника, возможно, направят, на психолого-психиатрическую экспертизу.
  • 15 апреля этого года примерно в 20:00 Ирина Вахрушева отправилась в гости к подруге. От Ирининого дома до дома подруги было буквально 10 минут ходьбы. По дороге она позвонила, предупредив, что скоро подойдет. Подруга спустилась встречать девушку, но так и не дождалась ее.
  • В понедельник, 17 апреля, в подвале одного из домов Верхней Пышмы обнаружили пустую сумку Ирины и окровавленный капюшон.
  • Ранеее сообщалось, что тело Ирины нашли в тот же день в подвале дома на улице Машиностроителей, 12, в Верхней Пышме. Подруга девушки, к которой она направлялась, живет в соседнем доме на улице Машиностроителей, 10. Подозреваемого задержали сразу.
  • Девушка работала помощником руководителя в «Управлении технологическим состоянием». Она была в разводе, воспитывала 5-летнего сына. Последние 1,5 года она жила с молодым человеком Андреем.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 18.04.2017, 12:35
Тэги: Смерть, Розыск
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Горожанин18 апреля 2017, 13:03
таких насильников кастрироать надо в тюрме сразу, чтоб не выходили и не убивали потом снова
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