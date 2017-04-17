Появились новые подробности убийства 30-летней Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы

Подозреваемому в убийстве грозит до 15 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы подозревают 34-летнего мужчину из Екатеринбурга. Информацию сегодня, 18 апреля, подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (статья 105 УК РФ).

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что задержанный работал токарем.

Следователи выстроили предварительную цепочку убийства девушки. По их данным, вечером 15 апреля Ирина вышла из дома и пошла в гости. По дороге она набрала номер подруги, к которой шла. Во время разговора связь прервалась. Это был тот самый момент, когда на Ирину напали. Злоумышленник схватил женщину и потащил ее в подвал, расположенный рядом на улице Уральских Рабочих. Дверь в него была закрыта. Мужчина угрожал Ирине ножом и, возможно, применил электрошокер.

Возле двери, ведущей в подвал, он изнасиловал Ирину Вахрушеву, а затем убил. После этого он засунул тело в багажник своего автомобиля «Рено Логан» и вывез в лесной массив в районе 329 километра автодороги Серов – Екатеринбург. Он закопал в землю тело и вещи Ирины, а потом поехал к себе домой.

Стражи порядка задержали подозреваемого у него дома и отвезли в Верхнюю Пышму. В его машине «Рено» нашли следы крови. Сначала он отрицал свою вину, но в ходе работы с ним полицейских, признался и написал явку с повинной. Мужчина сам показал места, где закопал тело и спрятал нож, которым убил Ирину Вахрушеву. Последний он отвез в свой садовый дом в Екатеринбурге.