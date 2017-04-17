При пожаре в областной больнице №1 в Екатеринбурге пострадали двое электриков

Мужчин госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Сегодня, 18 апреля, при пожаре в областной больнице №1, расположенной на Волгоградской в Екатеринбурге, пострадали двое электриков. Мужчины в тот момент работали в подвале. Они получили ожоги третьей степени тяжести и сейчас госпитализированы в ОКБ №1.

Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства, в том числе, проверят соблюдение техники безопасности при проведении работ в больнице. В прокуратуре отметили, что возгорание произошло в подвале.

- Прокуратура даст оценку соблюдения техники безопасности при выполнении работ, а также соблюдения мер пожарной безопасности, - добавили в пресс-службе ведомства.

В пресс-группе УМВД сообщили, что сообщение о пожаре поступило в отдел полиции №8 сегодня в 9:35. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские оцепили горящую территорию и следили за порядком. Точные причины пожара установят в ходе пожарно-технической экспертизы. По ее итогам примут процессуальное решение.