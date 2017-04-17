Стало известно, кто убил 30-летнюю Ирину Вахрушеву из Верхней Пышмы

Им оказался уголовник, отсидевший срок за изнасилование.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
Полицейские вычислили и задержали подозреваемого в убийстве 30-летней женщины Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы, пишет сегодня, 18 апреля, «КП-Урал». Им оказался ранее судимый за изнасилование 32-летний мужчина. Издание называет подозреваемого Александром.
- Мужчина был судим за «Изнасилование». Недавно он освободился из колонии. Увидев идущую по дороге одинокую женщину, он решил совершить преступление. Рецидивист, возможно, изнасиловал ее, а потом убил. Мужчина уже написал явку с повинной. Сейчас преступник уже задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте, - рассказали журналистам родные погибшей.
- 15 апреля этого года примерно в 20:00 Ирина Вахрушева отправилась в гости к подруге. От Ирининого дома до дома подруги было буквально 10 минут ходьбы. По дороге она позвонила, предупредив, что скоро подойдет. Подруга спустилась встречать девушку, но так и не дождалась ее.
- В понедельник, 17 апреля, в подвале одного из домов Верхней Пышмы обнаружили пустую сумку Ирины и окровавленный капюшон.
- Тело Ирины нашли в тот же день в подвале дома на улице Машиностроителей, 12, в Верхней Пышме. Подруга девушки, к которой она направлялась, живет в соседнем доме на улице Машиностроителей, 10. Подозреваемого задержали сразу.
- Девушка работала помощником руководителя в «Управлении технологическим состоянием». Она была в разводе, воспитывала 5-летнего сына. Последние 1,5 года она жила с молодым человеком Андреем.