Стало известно, кто убил 30-летнюю Ирину Вахрушеву из Верхней Пышмы

Им оказался уголовник, отсидевший срок за изнасилование.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого в убийстве 30-летней женщины Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы, пишет сегодня, 18 апреля, «КП-Урал». Им оказался ранее судимый за изнасилование 32-летний мужчина. Издание называет подозреваемого Александром.

- Мужчина был судим за «Изнасилование». Недавно он освободился из колонии. Увидев идущую по дороге одинокую женщину, он решил совершить преступление. Рецидивист, возможно, изнасиловал ее, а потом убил. Мужчина уже написал явку с повинной. Сейчас преступник уже задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте, - рассказали журналистам родные погибшей.