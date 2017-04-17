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В Екатеринбурге накрыли наркопритон, организованный бывшим журналистом

В Екатеринбурге накрыли наркопритон, организованный бывшим журналистом
16+
Фото: архив фонда "Город без наркотиков"
Когда оперативники зашли в квартиру, 36-летний мужчина не мог ходить и с трудом разговаривал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Наркопритон, организованный в одной из квартир дома № 3 «B» по улице Мира, жильцы которого пожаловались на едкий запах в подъезде, полицейские накрыли еще 10 апреля. В этой операции участвовали и оперативниками фонда «Город без наркотиков».

Правда, для того, чтобы попасть внутрь стражам порядка пришлось ждать целый час, пока в подъезд не зашел мужчина, направлявшийся в ту самую квартиру. Когда полицейские зашли внутрь вместе с ним.
 
В квартире находился 36-летний мужчина по имени Тимофей С., который находился в таком состоянии, что даже не мог ходить и с трудом разговаривал. Как выяснилось, раньше мужчина работал корреспондентом в газете «Комсомольская правда». Как удалось выяснить, мужчина страдает тяжелым заболеванием.

Фото: cоцсети

А также в квартире было двое гостей. Но наркотиков силовики не нашли. В ходе обыска они изъяли лишь шприцы и приспособления для варки и изготовления наркотических средств. Поэтому уголовное дело не возбуждали.

– В этой квартире зарегистрирован первый факт организации притона, – прокомментировали в фонде «Города без наркотиков». – Собственника квартиры смогут привлечь к уголовной ответственности, если подобное повториться еще более двух раз.

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Евгений Светлый, 18.04.2017, 18:44
Тэги: Криминал, Происшествия
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