В Екатеринбурге нашли пропавшего «легендарного сыщика», который пропал еще в декабре

По предварительной информации, криминала в его смерти нет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
В Екатеринбурге нашли тело 52-летнего мужчины. После опознания выяснилось, что это пропавший в декабре 2016 года сыщик уголовного розыска Евгений Семкин. Эту информацию e1 подтвердили в МВД по Свердловской области.
— Тело было обнаружено в Шабрах. Признаков криминальной смерти на теле не обнаружено. Повреждений на одежде тоже нет. Точная причина смерти будет известна только после вскрытия, — рассказал «КП-Екатеринбург» источник в следствии.
- Вечером 15 декабря он возвращался домой с похорон своего друга, бывшего сослуживца. Евгения Валерьевича подвезли на серебристом внедорожнике «Митсубиси Паджеро» до остановки «Общежитие», расположенной на улице Селькоровской в Екатеринбурге. Он вышел из машины и ушел в неизвестном направлении. После этого его никто не видел. Вполне вероятно, что он мог замерзнуть зимой.
- Его объявили в розыск, следователи позже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Евгений Семкин всю жизнь работал в полиции, считался «легендарным сыщиком», а также грозой преступности Чкаловского района.