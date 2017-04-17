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В Екатеринбурге нашли пропавшего «легендарного сыщика», который пропал еще в декабре

В Екатеринбурге нашли пропавшего «легендарного сыщика», который пропал еще в декабре
16+
Фото: пресс-служба свердловского управления СКР
По предварительной информации, криминала в его смерти нет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Екатеринбурге нашли тело 52-летнего мужчины. После опознания выяснилось, что это пропавший в декабре 2016 года сыщик уголовного розыска Евгений Семкин. Эту информацию e1 подтвердили в МВД по Свердловской области. 

— Тело было обнаружено в Шабрах. Признаков криминальной смерти на теле не обнаружено. Повреждений на одежде тоже нет. Точная причина смерти будет известна только после вскрытия, — рассказал «КП-Екатеринбург» источник в следствии. 

  • Вечером 15 декабря он возвращался домой с похорон своего друга, бывшего сослуживца. Евгения Валерьевича подвезли на серебристом внедорожнике «Митсубиси Паджеро» до остановки «Общежитие», расположенной на улице Селькоровской в Екатеринбурге. Он вышел из машины и ушел в неизвестном направлении. После этого его никто не видел. Вполне вероятно, что он мог замерзнуть зимой.
  • Его объявили в розыск, следователи позже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Евгений Семкин всю жизнь работал в полиции, считался «легендарным сыщиком», а также грозой преступности Чкаловского района.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 18.04.2017, 08:38
Тэги: Смерть, Жизнь в городе, Розыск
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