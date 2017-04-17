«Всех выгнали на улицу!» В Екатеринбурге в областной больнице №1 начался пожар

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017
— Весь блок с 1 по 9 этаж эвакуировали, больных тоже. Никого не пускают. Несколько пожарных машин приехало. Все задымлено. Всех выгоняют на улицу, — сообщили очевидцы.
— Сигнал о возгорании поступил в 9.06 утра. Огонь возник в подвальном помещении 7 корпуса областной клинической больницы № 1, расположенной на Волгоградской. Был поврежден электрощит в подвальном помещении. Предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы были эвакуированы 100 человек. Сотрудники МЧС из подвального помещения с помощью маски «Самоспасатель» эвакуировали 2 человек, в ЧП есть пострадавшие, — рассказали НАШЕЙ в пресс-службе областного МЧС.
- Как уточнили в ведомстве, работы на месте ЧП еще продолжаются: там работают 18 единиц пожарно-спасательной техники и 54 человека личного состава.
- Пожар был локализован в 9.24 утра. Причина возгорания устанавливается.
- НАШ информатор получает за новость о пожаре 400 рублей.