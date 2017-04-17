В коллективном саду в Свердловской области нашли труп женщины

Установлено, что она пришла в гости. Там и скончалась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

В Североуральске в коллективном саду «Шахтер» нашли труп 58-летней женщины, сообщает газета «В каждый дом» сегодня, 18 апреля.

Смерть не криминального характера

По информации следствия, смерть женщины не носит криминальный характер. Вероятнее всего, дама выпивала и ей стало плохо с сердцем. Помощь или не оказали вовремя, или экстренные мероприятия не помогли. Труп обнаружили местные садоводы на территории одного из дачных домов.

Дача погибшей располагается на соседней улице

Родственники погибшей найдены и рассказали, что их дача располагается на соседней улице. Возможно, потерпевшая находилась в момент распития алкоголя в гостях. Подробности инцидента устанавливаются.