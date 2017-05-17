Пожарные весь день тушат горящую на Уралмаше свалку

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
В Екатеринбурге продолжают тушить горящую несанкционированную свалку в Орджоникидзевском районе, сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Как ранее сообщили очевидцы в социальных сетях, свалка на улице Коммунистической загорелась сегодня ночью. Горело около 200 квадратных метров. Дым видно за несколько километров.
По данным МЧС, отходы горят в глубине, на поверхность периодически вырываются отдельные очаги пламени. Огонь не удается оперативно потушить из-за многометровых залежей мусора.
С огнем борются 15 пожарных. К тушению привлекли три единицы техники, а также бульдозер, экскаватор и трактор. При помощи спецтехники там разгребают груды мусора, пожарные проливают тлеющие и горящие отходы.
- Комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова приняла решение привлекать к тушению пожара дополнительные силы.
- Ближайшие жилые здания расположены в 1 километре от горящей свалки. Задымление может распространиться в их сторону, если сменится направление ветра.