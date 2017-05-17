«Показания искажены»: в облсуде начали рассматривать апелляцию на приговор экс-главе «Северной казны» Меренкову

Окончательное решение будет вынесено 25 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В четверг, 18 мая, в Свердловском областном суде начали рассматривать апелляцию на приговор, вынесенный экс-директору страховой компании «Северная казна» Александру Меренкову. Напомним, что за финансовые махинации его приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей, а также на два года запретили занимать руководящие посты.

На сегодняшнем заседании в облсуде Александр Меренков принимал участие по видеоконференцсвязи. Как сообщает Znak.com, в начале заседания адвокат Меренкова подала ходатайство о повторном допросе двух бывших сотрудниц «Северной казны» – юриста и бухгалтера. По мнению защитника, показания, которые они дали во время рассмотрения дела в суде первой инстанции, были искажены. Но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Кроме того, адвокат Меренкова передала суду справку о том, что у ее клиента серьезные проблемы со зрением, и он нуждается в срочной операции.



После чего Александр Меренков и его защитник попросили отменить вынесенный приговор. По их мнению, в суде первой инстанции не были представлены доказательства вины Меренкова, а некоторые данные в материалах дела вообще не соответствуют действительности. Но в итоге суд отложил вынесение окончательного решения по делу экс-главы «Северной казны» на 10 часов утра 25 мая.

– Сторонам дали время, чтобы подготовиться к прениям, – уточнили в пресс-службе облсуда.

Напомним, приговор Александру Меренкову вынесли ещё в середине марта. Его признали виновным по статьям «Фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Суд согласился с доводами обвинения, что Меренков вносил недостоверные сведения в документы страховой компании и пытался продать ее имущество. Но это не помогло ему остаться на плаву – сейчас «Северная казна» находится в процедуре банкротства.

Приговор, который вынесли главе некогда крупнейшей в регионе страховой компании, вызвал большой резонанс среди представителей бизнеса. Ряд предпринимателей даже подписали обращение к омбудсмену Борису Титову с просьбой смягчить приговор. Правда, какой-либо публичной реакции за этим не последовало.

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