В Екатеринбурге на ходу загорелся пассажирский автобус

Автобус следовал из Ревды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге утром 18 мая на Московском тракте на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами в салоне, сообщили в соцсетях очевидцы.

Инцидент произошел около восьми часов утра. Сначала огонь охватил нижнюю часть автобуса, следовавшего из Ревды, затем пламя перекинулось на весь автобус. По словам очевидцев, всех пассажиров быстро вывели из транспорта, пострадавших нет.

Интернет-пользователи в комментариях к сообщению о ЧП предположили, что пожар произошел из-за плохого состояния автобуса.