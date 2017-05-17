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В Екатеринбурге на ходу загорелся пассажирский автобус

В Екатеринбурге на ходу загорелся пассажирский автобус
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Автобус следовал из Ревды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге утром 18 мая на Московском тракте на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами в салоне, сообщили в соцсетях очевидцы.
 
Инцидент произошел около восьми часов утра. Сначала огонь охватил нижнюю часть автобуса, следовавшего из Ревды, затем пламя перекинулось на весь автобус. По словам очевидцев, всех пассажиров быстро вывели из транспорта, пострадавших нет. 
 
Интернет-пользователи в комментариях к сообщению о ЧП предположили, что пожар произошел из-за плохого состояния автобуса. 
  • 12 мая возле Южного автовокзала у пассажирской маршрутки на ходу вспыхнуло колесо, после чего прокуратура решила проверить транспортную компанию, которой принадлежит маршрутный автобус.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 18.05.2017, 09:27
Тэги: Горящие авто
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