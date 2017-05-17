В Екатеринбурге неадекватный мужчина поджег свою квартиру и выкинул из окна кошку

Перед этим екатеринбуржец отрезал животному уши и хвост.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
В Екатеринбурге вечером 17 мая загорелась квартира в микрорайоне Академический, сообщили в службе спасения «Сова».
Пожар в квартире на четвертом этаже в доме на на улице Чкалова начался около девяти часов вечера. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что в квартире находится мужчина - он наотрез отказался покидать свое жилище. Вместо этого он выкинул в окно свою кошку, предварительно отрезав ей уши и хвост.
Спасателям пришлось вскрыть дверь квартиры и силой вывести неадекватного мужчину на улицу и передали врачам, которые доставили его в отделение наркологии. Чтобы успокоить екатеринбуржца, полицейским пришлось надеть на него наручники.
Площадь пожара в квартире составила 12 квадратных метров, на месте работали 12 спасателей и три пожарные машины. Из подъезда сотрудники МЧС эвакуировали 10 жильцов. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
- Местные жители сообщают, что владелец сгоревшей квартиры - наркоман. Сам он сообщил, что не хотел выходить из квартиры из-за конфликта в семье.