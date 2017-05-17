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В Карпинске в лесопарке нашли труп женщины с перерезанным горлом

В Карпинске в лесопарке нашли труп женщины с перерезанным горлом
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Оказалось, к смерти привело ее новое знакомство.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Карпинске нашли труп женщины с перерезанным горлом. Как оказалось, это была жительница ссоседнего Краснотурьинска. По информации «Вечернего Краснотурьинска», тело нашли в лесополосе, оно было закидано ветками.
 
Как сообщил 18 мая znak.com, убийцу уже арестовали, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
 
Как рассказал руководитель следственного отдела по Краснотурьинску СУ СКР по Свердловской области Федор Заводов, местная жительница познакомилась с мужчиной, ранее судимым жителем Карпинска. Они вместе выпивали, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой новый знакомый нанес потерпевшей смертельное ранение. 
  • При этом мужчина попытался скрыть следы своего преступления, сбросил тело убитой в яму в лесу и присыпал землей и ветками, однако труп обнаружили прохожие. Преступника задержали по горячим следам. 
  • Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается.
 
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Марина Подкорытова, 18.05.2017, 13:10
Тэги: Происшествия, Смерть, Женщины
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