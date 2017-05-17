В Нижнем Тагиле проверяют больницу, в которой терапевт избил пожилую женщину

В больнице рассказали, что врач перенес инсульт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

Прокуратура организовала проверку городской поликлиники № 3, где, по словам пожилой женщины, 16 мая врач-терапевт избил ее, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство новостей «Между строк» рассказало, ссылаясь на слова пострадавшей пенсионерки, что 16 мая она пришла в больницу за рецептом на бесплатные лекарства от астмы. Поговорив с лечащим врачом, 67-летняя Валентина Зудова взяла свою медицинскую карту и пошла к выходу. В это время ее атаковал мужчина в черном свитере, который оказался терапевтом этой больницы.

- Он внезапно, не говоря ни слова, набросился на меня, схватил двумя руками за куртку и швырнул в сторону двери. Затем он вышвырнул меня из кабинета и бросил на бетонный пол. Все произошло очень быстро. Я только успела крикнуть: «Что вы делаете, у меня спина!» Спину пронзила очень сильная и резкая боль, на несколько мгновений я потеряла сознание. Открыв глаза, я увидела, что лежу на полу. Мужчина склонился надо мной, смотрел на меня бешеными глазами и, как заведенный повторял: «Она симулянтка, она симулирует». Мужчину оттолкнула женщина в белом медицинском халате, которая пыталась напоить меня резко пахнущей жидкостью из стакана. Я отказалась ее пить, - рассказала Валентина Зуева.

В прокуратуре сообщили, что в ходе проверки они установят все обстоятельства произошедшего, опросят пострадавшую женщину, ее родственников и медицинский персонал больницы. Специалисты установят тяжесть причинных женщине травм и дадут оценку соблюдения врачом-терапевтом норм профессиональной этики. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководства областной прокуратуры.