Ночной пожар в Ревде: три человека погибли

Спасатели вовремя вытащили из дома 16-летнего подростка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В ночь с 17 на 18 августа в Ревде произошел пожар, который унес жизни трех человек. Среди погибших пенсионерка, женщина 1983 года рождения и молодой человек 1994 года рождения.

Возгорание произошло в надворных постройках, которые вплотную примыкали к жилому дому на улице Северной. Из-за того, что все происходило ночью, соседи поздно увидели пожар.

Пожарным удалось спасти 16-летнего подростка. Медики диагностировали у него отравление угарным газом.

– Рассматриваются разные версии причины пожара, в том числе, неосторожное обращение с огнём при курении и нарушение правил эксплуатации электрохозяйства, – сообщили в СК Свердловской области.