Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от финансовой пирамиды

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
Полицейские Екатеринбурга разыскивают пострадавших от финансовой пирамиды горожан. Мошенники создали финансовую организацию и держали три офиса по адресам: Декабристов, 16/18-И, Ильича, 38 и Луначарского, 185.
На сегодняшний день в полицию с заявлением обратились уже 40 человек. Общая сумма ущерба более миллиона рублей.
– Злоумышленники предлагали клиентам вкладывать денежные сбережения под 24,75%, заключив при этом с ними типовые договоры передачи денежных средств на условиях различных инвестиционных программ, – рассказали в полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.
- Полиция просит всех пострадавших обратиться по телефону 8(343)294-14-80 или лично в кабинет 201 по адресу: Фрунзе, 74.
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