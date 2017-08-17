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В Екатеринбурге ограбили магазин электроники DNS

В Екатеринбурге ограбили магазин электроники DNS
16+
Фото: скрин видео DNS Цифровой. Урал.
Налетчики попали на камеры видеонаблюдения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин DNS на улице Крауля.
 
Ограбление произошло в ночь на 18 августа. Чтобы проникнуть в магазин, грабители взломали решетки с помощью тарана, сообщили в компании. В DNS предполагают, что это те же самые люди, которые ограбили салон компании в ТЦ "Гранат" две недели назад.
 
Ограбление попало на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. На видео грабители взламывают дверь и начинают хаотично сгребать в мешки смартфоны, ломая при этом витрины.
 
  • Полицейские устанавливают обстоятельства ограбления и разыскивают налетчиков.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 18.08.2017, 18:37
Тэги: Видео
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