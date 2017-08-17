В Екатеринбурге ограбили магазин электроники DNS

Налетчики попали на камеры видеонаблюдения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
В Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин DNS на улице Крауля.
Ограбление произошло в ночь на 18 августа. Чтобы проникнуть в магазин, грабители взломали решетки с помощью тарана, сообщили в компании. В DNS предполагают, что это те же самые люди, которые ограбили салон компании в ТЦ "Гранат" две недели назад.
Ограбление попало на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. На видео грабители взламывают дверь и начинают хаотично сгребать в мешки смартфоны, ломая при этом витрины.
- Полицейские устанавливают обстоятельства ограбления и разыскивают налетчиков.