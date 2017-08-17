В Екатеринбурге ограбили «Восточный экспресс банк»

Сумма ущерба устанавливается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Вечером 17 августа в Екатеринбурге ограбили отделение "Восточного экспресс банка" на улице Челюскинцев, 64. Примерно в 18.00 в здание вошел мужчина, который начал угрожать предметом похожим на пистолет и требовать деньги.

На место выезжали три машины полиции и ЧОП.

– На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются сотрудники банка. Затем будет проведен поквартирный обход жителей двора, чтобы установить очевидцев произошедшего, – сообщили в городском МВД.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".

Стоит добавить, что 21 июля этого года в Екатеринбурге был ограблен банк "Ак Барс".

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