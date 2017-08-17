«На меня упал шкафчик»: в Верхней Пышме мальчик ослеп после травмы в детском садике

Врачи при этом лечили ребенка от конъюнктивита.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В Верхней Пышме мама 4-летнего Дениса рассказала, что ее сын потерял зрение из-за травмы в детском садике, куда он проходил меньше месяца. По ее заявлению делом занялись прокуратура и следователи.

Мама с сыном лежали несколько недель в больнице

Четырехлетний Денис в начале этого лета полностью ослеп. Мальчик не может самостоятельно ходить, играть, рисовать, хотя раньше очень любил этим заниматься. Как рассказала его мама Лариса, все началось зимой, в феврале 2017 года.

– В конце февраля я заметила, что у моего ребенка резко покраснел левый глаз. Мы приехали в местную травматологию, где нам поставили диагноз: коньюнктивит. Три недели лечились, но результата не было. Нас направили в 9-ю больницу Екатеринбурга, где в срочном порядке госпитализировали. Сыну сделали МРТ, провели полное обследование, и оказалось, что между глаз есть полоса, отслоение сетчатки. Тогда стало резко падать зрение, как на левом, так и на правом глазу. Заведующая меня спросила: а мальчик ударялся? – рассказала "Нашей Газете" мама Дениса Лариса.

Мальчик рассказал, что на него упал шкаф

Когда ребенка спросили, не было ли с ним происшествий, Денис рассказал, что на него в садике упал шкаф.

– Я стоял около шкафчика, его толкнули ребятки, он на меня упал. Воспитатель подошла, ребяткам по зопе дала. Я не плакал! Она им сказала, что они плохие ребятки, и наказала – в угол поставила, – лепечет Денис на вопрос о том, что случилось.

Как рассказала мама ребенка, с зимы они постоянно лечатся. Сначала лежали в 9-ке около 3 недель, потом перевелись и стали наблюдаться в "Бонуме" на Бардина. Но кроме капель лечения никакого не было. Изначально их лечили от конъюнктивита – таким был основной диагноз. А после появились предположения о травме, из-за которой у ребенка отслоение сетчатки на обоих глазах и контузия левого. Сначала Денис стал неуверенно ходить, держась за стенку, а позже совершенно перестал видеть обоими глазами.

– Когда я забирала сына из садика в тот день, у него была такая "потертость" под левым глазом, как царапина. И воспитательница мне сказала, что Денис "немножечко ударился", но ничего страшного не было. Сейчас в детсаду все, включая воспитательницу, говорят, что никаких происшествий с ребенком не было, – рассказала мама Дениса.

Следователи занялись детским садиком

В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили, что по заявлению женщины проводится проверка, дело было изъято из полиции.

– В Верхней Пышме подтвердили, что по данному факту была проведена доследственная проверка. Следователи посетили детский сад, в котором, по предварительным данным, ребенок мог получить травму. В ходе проверки были усмотрены признаки статьи 118 части 2 – это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование продолжается, – уточнил представитель следственного управления Александр Шульга.

Заведующая детсадом, в который ходил 4-летний Денис, Оксана Арефьева рассказала "Нашей Газете", что их учреждение в начале июня подверглось множественным проверкам.

– К нам приходили следователи, сфотографировали каждый метр, проверили всю мебель, как закреплены шкафчики, беседовали с семью воспитателями. Никаких обвинений или предписаний нами получено не было, – уточнила она. – Я уверена, что если бы на ребенка упал шкаф, были бы серьезные травмы, конечно, воспитатели бы об этом знали и рассказали. Но никаких происшествий у нас не было, а удариться ребенок мог где угодно.

Также она отметила, что когда мама забирала ребенка из детсада тем вечером, у него была повышенная температура, его осмотрел штатный врач и поставил ему диагноз: конъюнктивит. Это подтвердили и врачи местной поликлиники.

"Ребенка жалко, но травма получена не у нас"

Про Дениса руководитель детсада рассказала, что мальчик очень спокойный, тихий, послушный, воспитанный, никогда не носился с другими детьми, любил играть сам по себе, рисовать. Также она отметила, что у ребенка до поступления в их садик было много проблем со здоровьем, обширная больничная карта, и в садик он попал только в декабре, потом долго болел, в итоге проходил к ним в общей сумме менее месяца. После происшествия мама его больше не приводила.

– Жалко его, конечно, очень. Вообще всех детей, которые травмируются, жаль, и не должно быть такого. Но вполне вероятно, что данная проблема у Дениса возникла как осложнения от перенесенных ранее болезней, а не от травмы, – уточнила заведующая.

Врачи говорят, что зрение можно восстановить, но только для правого глаза

В "Бонуме" в Екатеринбурге не смогли уточнить диагноз ребенка и был ли он там под наблюдением.

Лариса рассказала, что вернуть способность видеть правому глазу ребенка еще можно.

– Я обращалась в "Микрохирургию глаза" к замруководителя, он посоветовал съездить в НИИ в Москву. Написала в глазную клинику Мулдашева в Уфу, там запись только на 2018 год. Попросили прислать сканы истории болезни и выписок, чтобы посмотреть наш случай, но не могу их получить: сотрудник ПДН и следователь в отпуске. На Дениса сейчас оформляю инвалидность. И пока совершенно не представляю, как действовать дальше, чтобы помочь сыну, – поделилась эмоциями Лариса.