«На меня упал шкафчик»: в Верхней Пышме мальчик ослеп после травмы в детском садике

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
Мама с сыном лежали несколько недель в больнице
– В конце февраля я заметила, что у моего ребенка резко покраснел левый глаз. Мы приехали в местную травматологию, где нам поставили диагноз: коньюнктивит. Три недели лечились, но результата не было. Нас направили в 9-ю больницу Екатеринбурга, где в срочном порядке госпитализировали. Сыну сделали МРТ, провели полное обследование, и оказалось, что между глаз есть полоса, отслоение сетчатки. Тогда стало резко падать зрение, как на левом, так и на правом глазу. Заведующая меня спросила: а мальчик ударялся? – рассказала "Нашей Газете" мама Дениса Лариса.
Мальчик рассказал, что на него упал шкаф
– Я стоял около шкафчика, его толкнули ребятки, он на меня упал. Воспитатель подошла, ребяткам по зопе дала. Я не плакал! Она им сказала, что они плохие ребятки, и наказала – в угол поставила, – лепечет Денис на вопрос о том, что случилось.
– Когда я забирала сына из садика в тот день, у него была такая "потертость" под левым глазом, как царапина. И воспитательница мне сказала, что Денис "немножечко ударился", но ничего страшного не было. Сейчас в детсаду все, включая воспитательницу, говорят, что никаких происшествий с ребенком не было, – рассказала мама Дениса.
Следователи занялись детским садиком
– В Верхней Пышме подтвердили, что по данному факту была проведена доследственная проверка. Следователи посетили детский сад, в котором, по предварительным данным, ребенок мог получить травму. В ходе проверки были усмотрены признаки статьи 118 части 2 – это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование продолжается, – уточнил представитель следственного управления Александр Шульга.
– К нам приходили следователи, сфотографировали каждый метр, проверили всю мебель, как закреплены шкафчики, беседовали с семью воспитателями. Никаких обвинений или предписаний нами получено не было, – уточнила она. – Я уверена, что если бы на ребенка упал шкаф, были бы серьезные травмы, конечно, воспитатели бы об этом знали и рассказали. Но никаких происшествий у нас не было, а удариться ребенок мог где угодно.
"Ребенка жалко, но травма получена не у нас"
– Жалко его, конечно, очень. Вообще всех детей, которые травмируются, жаль, и не должно быть такого. Но вполне вероятно, что данная проблема у Дениса возникла как осложнения от перенесенных ранее болезней, а не от травмы, – уточнила заведующая.
Врачи говорят, что зрение можно восстановить, но только для правого глаза
– Я обращалась в "Микрохирургию глаза" к замруководителя, он посоветовал съездить в НИИ в Москву. Написала в глазную клинику Мулдашева в Уфу, там запись только на 2018 год. Попросили прислать сканы истории болезни и выписок, чтобы посмотреть наш случай, но не могу их получить: сотрудник ПДН и следователь в отпуске. На Дениса сейчас оформляю инвалидность. И пока совершенно не представляю, как действовать дальше, чтобы помочь сыну, – поделилась эмоциями Лариса.
- Женщина уточнила, что у нее двое детей, воспитывает она их одна. Старший сын, ему 5,5 лет, сейчас ходит в детский сад. С Денисом временами сидит ее мама, но когда-то Ларисе приходиться брать его с собой на работу.
- Четырехлетний Денис по-прежнему любит играть со своими машинками и конструкторами, рисовать и общаться с мамой, несмотря на потерю зрения.