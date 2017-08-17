В Верхней Салде парень покончил с собой в прямом эфире

Молодой человек зашел в лес и установил смартфон так, чтобы его было видно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В Верхней Салде 23-летний мужчина покончил с собой в прямом эфире – молодой человек вел трансляцию с телефона в соцсети.

Парень зашел в лес и стал прощаться с родными и друзьями, говорил, как любит их, и повторял, что это не шутка. Углубившись в лес, молодой человек установил телефон на земле так, чтобы его было видно, и покончил с собой.

Сотрудники следственного отдела по Верхней Салде проводят проверку. Родственников и знакомых мужчины опрашивают и выясняют причины, которые толкнули его на такой поступок, сообщил НАШЕЙ официальный представитель областного управления Следственного комитета Александр Шульга.