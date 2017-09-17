Утром в Екатеринбурге ограбили «Связной»

Полиция устанавливает сумму ущерба.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017
Ранним утром 18 сентября на улице Технической был ограблен салон сотовой связи "Связной". Судя по фотографии с места инцидента, грабители проникли внутрь, разбив окно.
– Сообщение об инциденте на улице Технической, где располагается салон сотовой связи, поступило в отдел полиции № 10 сегодня утром в 5.00. На указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа полиции, проведен осмотр места происшествия, – сообщили "Нашей Газете" в пресс-группе городского МВД.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают точную сумму ущерба.
- Напомним, что недавно в Екатеринбурге были ограблены салоны связи "Связной" и "Билайн" в ТЦ "КИТ".
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