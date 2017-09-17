В Екатеринбурге снова напали на салон «Евросети»

Инцидент произошел на улице Сухоложской.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017
В Екатеринбурге очередной салон "Евросети" подвергся нападению утром 18 сентября. Об инциденте сообщают в соцсетях очевидцы.
Неизвестные обворовали салон, расположенный на улице Сухоложской. На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа, налетчиков разыскивают. Сумма ущерба, нанесенного очередному салону "Евросети", устанавливается.
Этим же утром воры взломали салон "Связного" рядом с остановкой "Таганский ряд". Нападение произошло около пяти утра.
- Нападения на салоны связи в Екатеринбурге происходят регулярно. Так, на прошлой неделе неизвестные взломали салоны "Евросети" на Сиреневом бульваре и улицах Викулова и Белореченской. 13 сентября вскрыли салон "Евросети" в Березовском. Павильоны этой сети также подвергались нападениям в Екатеринбурге в июне и июле.
- Ранее 13 молодых людей с битами проникли в ТЦ "Кит" и ограбили "Связной" и "Евросеть".
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