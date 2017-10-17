Александру Мошкину, который бил сына об асфальт, ужесточили приговор

В июле этого года его посадили на 9 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Прокуратура Свердловской области добилась ужесточения наказания Александру Мошкину, которого судили за избиение сына.

В апреле этого года пьяный Мошкин несколько раз ударил своего четырехлетнего сына головой об асфальт на проспекте Космонавтов. Нерадивого отца остановили прохожие.

В июле этого года суд над 39-летним мужчиной завершился. Мошкина признали виновным и отправили в колонию на 9 лет.

– Прокурор Орджоникидзевского района Кирилл Тетерин внес апелляционное представление с указанием на то, что санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает обязательное назначение, помимо основного, – рассказали в прокуратуре.

В итоге Мошкину назначили дополнительное наказание в виде последующего ограничения свободы на срок 1 год с установлением ограничений.

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