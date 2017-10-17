На свердловском заводе погиб рабочий

Мужчина упал с шестиметровой высоты.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
В Краснотурьинске погиб рабочий Богословского алюминиевого завода, который входит в группу компаний "Русал", сообщает "Вечерний Краснотурьинск".
Трагедия на одном из крупнейших предприятий города произошла утром 18 октября. По предварительным данным, 59-летний рабочий упал с высоты 6 метров, когда проводил работы на одном из участков завода. Мужчина получил смертельную травму головы.
В пресс-службе предприятия сообщили, что на заводе создана специальная комиссия, которая займется расследованием инцидента.
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