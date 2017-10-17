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Свердловчанин забил насмерть трех пенсионеров

Свердловчанин забил насмерть трех пенсионеров
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Уголовное дело передано в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Житель Сысертского района предстанет перед судом за убийство трех пенсионеров.
 
Убийства произошли в мае 2016 года и в марте 2017-го. Жертвами обвиняемого стали мужчина и две женщины 79 лет. В обоих случаях 27-летний мужчина жестоко избивал пенсионеров металлической монтировкой, наносил удары ножом и руками. После убийств он похищал деньги своих жертв. В мае 2016 года, убив пожилую пару, мужчина поджег их дом, чтобы скрыть следы преступления, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
 
Обвиняемого задержали вскоре после второго убийства. Во время расследования следователи допросили большое количество свидетелей, были проведены судебно-медицинские, медико-криминалистические, биологические, молекулярно-генетические, пожарно-технические экспертизы, а также психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что мужчина вменяем.
  • В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела за убийство трех лиц, разбой и умышленное повреждение чужого имущества. Материалы дела переданы в Свердловский облсуд.

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 18.10.2017, 15:42
Тэги: Суд
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