Свердловчанин забил насмерть трех пенсионеров

Уголовное дело передано в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Житель Сысертского района предстанет перед судом за убийство трех пенсионеров.

Убийства произошли в мае 2016 года и в марте 2017-го. Жертвами обвиняемого стали мужчина и две женщины 79 лет. В обоих случаях 27-летний мужчина жестоко избивал пенсионеров металлической монтировкой, наносил удары ножом и руками. После убийств он похищал деньги своих жертв. В мае 2016 года, убив пожилую пару, мужчина поджег их дом, чтобы скрыть следы преступления, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Обвиняемого задержали вскоре после второго убийства. Во время расследования следователи допросили большое количество свидетелей, были проведены судебно-медицинские, медико-криминалистические, биологические, молекулярно-генетические, пожарно-технические экспертизы, а также психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что мужчина вменяем.