Свердловчанка заплатит 30 тысяч рублей за нападение овчарки на маленькую девочку

Собака без присмотра бегала по улице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Прокуратура Верхотурского района помогла родителям 4-летней девочки отсудить деньги у хозяйки собаки, которая укусила ребенка.

В середине этого сентября овчарка, которая без присмотра бегала у дома, напала на ребенка. Собака укусила девочку в спину.

– В интересах ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с соседки компенсации морального вреда, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд встал на сторону потерпевшей и взыскал с владелицы овчарки 30 тысяч рублей в счет морального вреда и за травмирование ребенка.