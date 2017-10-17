В Екатеринбурге разыскивают 12-летнего мальчика

16+ Фото: соцсети

Андрей Елизаров пропал в прошлую пятницу. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017 На прошлой неделе в Екатеринбурге пропал 12-летний Андрей Елизаров. Фотографию мальчика уже распространяют в социальных сетях. – Предположительно сбежал с компанией молодых парней (4 человека) 12-13 лет. Есть информация, что они могут находиться в Первоуральске, – написал "ВКонтакте" Максим Щипанов. Родители Андрея уже написали заявление в полицию. – Сотрудниками отдела полиции № 9 организован комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление возможного местонахождения подростка. Также полицейские. опрашивают знакомых мальчика, изучают его ближайший круг общения – рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе городской полиции. Всех, кто может располагать информацией о местонахождении Андрея, просят обратиться в дежурную часть по телефону: (343)356-42-09 или 02. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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