В Екатеринбурге спасатели на руках вынесли пенсионерку из огня

Пожар произошел на балконе двухэтажного дома. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017 Накануне вечером в жилом доме на улице Чердынской загорелся балкон одной из квартир. Пламя удалось потушить за две минуты, а вот пожилую хозяйку спасателям пришлось выносить на руках. Пенсионерку передали медикам для оказания помощи. – На площади 3 кв.м повреждено домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 13 человек личного состава, – рассказали в МЧС. Добавим, что на прошлой неделе в пожаре частного дома на улице Коммунальной погибла семейная пара.

Также пожарные эвакуировали 30 человек из горящего дома на улице Центральной. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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