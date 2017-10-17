В Екатеринбурге спасатели на руках вынесли пенсионерку из огня

Пожар произошел на балконе двухэтажного дома.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
Накануне вечером в жилом доме на улице Чердынской загорелся балкон одной из квартир. Пламя удалось потушить за две минуты, а вот пожилую хозяйку спасателям пришлось выносить на руках.
Пенсионерку передали медикам для оказания помощи.
– На площади 3 кв.м повреждено домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 13 человек личного состава, – рассказали в МЧС.
- Добавим, что на прошлой неделе в пожаре частного дома на улице Коммунальной погибла семейная пара.
- Также пожарные эвакуировали 30 человек из горящего дома на улице Центральной.
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