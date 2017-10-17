«Вину свою я не признаю в полном объеме»: в Екатеринбурге судят бывшего министра транспорта Александра Сидоренко

Сам он вину не признает.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в среду, 18 октября, ведется первое заседание по делу экс-министра транспорта Александра Сидоренко. Ему предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве.
Прокурор обвиняет Сидоренко в том, что он с целью сокрытия участия в предпринимательской деятельности передал свою долю в капитале родственникам.
– Вину свою я не признаю в полном объеме. Мы подавали ходатайство о том, что неизвестно время правонарушения, – цитирует e1 самого Сидоренко.
Его адвокат апеллирует тем, что в деле есть много противоречий, и ему якобы неясно, в чем конкретно обвиняется экс-чиновник.
- По версии следствия, Сидоренко во время работы министром транспорта и связи Свердловской области был владельцем двух компаний – "УралДорТехнологии" и "УралТрансПетролиум". По документам, фирмы принадлежат его теще и брату. Компании при этом часто становились победителями аукционов, с ними заключались крупные госконтракты на ремонты дорог.
- Сидоренко отправили в отставку в ноябре 2016 года, в то же время в его коттедже и на рабочем месте следователи и ФСБ провели масштабные обыски. Позже мужчину задержали.
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