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На окраине Екатеринбурга 10 пожарных тушили Daewoo Nexia

На окраине Екатеринбурга 10 пожарных тушили Daewoo Nexia
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Пламя удалось ликвидировать за считанные минуты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

На 11-м километре Серовского тракта сегодня в 6.04 утра сгорела Daewoo Nexia. О пожаре в МЧС сообщили очевидцы .

– На площади 4 квадратных метров сгорел автомобиль Daewoo Nexia. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава. В 06.14 огонь был локализован, в 06:16 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06.48, – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В машине в момент пожара никого не было. Владелец иномарки бросил машину на обочине. 

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Олег Галимов, 18.11.2017, 14:35
Тэги: Авто, МЧС
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