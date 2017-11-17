На окраине Екатеринбурга 10 пожарных тушили Daewoo Nexia

Пламя удалось ликвидировать за считанные минуты.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017
На 11-м километре Серовского тракта сегодня в 6.04 утра сгорела Daewoo Nexia. О пожаре в МЧС сообщили очевидцы .
– На площади 4 квадратных метров сгорел автомобиль Daewoo Nexia. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава. В 06.14 огонь был локализован, в 06:16 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06.48, – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В машине в момент пожара никого не было. Владелец иномарки бросил машину на обочине.
- Напомним, то накануне спасатели нашли два трупа после пожара в коллекторе.
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