На окраине Екатеринбурга 10 пожарных тушили Daewoo Nexia

16+ Фото: архив НАШЕЙ

Пламя удалось ликвидировать за считанные минуты. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017 На 11-м километре Серовского тракта сегодня в 6.04 утра сгорела Daewoo Nexia. О пожаре в МЧС сообщили очевидцы . – На площади 4 квадратных метров сгорел автомобиль Daewoo Nexia. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава. В 06.14 огонь был локализован, в 06:16 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06.48, – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. В машине в момент пожара никого не было. Владелец иномарки бросил машину на обочине. Напомним, то накануне спасатели нашли два трупа после пожара в коллекторе. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: