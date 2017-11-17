В Екатеринбурге объявили о задержании насильника маленькой девочки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017
Следственный комитет и полиция Екатеринбурга подтвердили факт задержания одного из двух насильников 12-летней девочки. Известно лишь, что силовики задержали безработного ранее судимого екатеринбуржца 1975 года рождения.
– Тщательным проверкам подвергались ранее судимые лица, склонные к таким поступкам граждане, наркоманы, бомжы и другие. Была проделана в прямом смысле этого слова титаническая работа, и она дала свои результаты. Как итог, о чем хочу проинформировать общественность, преступление сексуального характера в отношении девочки не останется безнаказанным.
Существо, а по иному его сложно назвать, недолго радовался свободе и полученному под угрозой расправы "удовольствию". Этот упырь уже арестован и содержится под стражей, – рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
– В результате следственно-оперативной группе удалось выйти на след одного из подозреваемых в совершении данного преступления. Мужчина был задержан в ночь на 18 ноября на территории областного центра, – рассказали в пресс-службе СУ СКР.
- Напомним, что на поиски насильников были брошены силы 250 силовиков.
- Также автомобилистов Екатеринбурга просили предоставить записи с видеорегистраторов, так как они могли заснять нападавших.
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