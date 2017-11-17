В Екатеринбурге объявили о задержании насильника маленькой девочки

"Упыря" уже отправили в СИЗО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

Следственный комитет и полиция Екатеринбурга подтвердили факт задержания одного из двух насильников 12-летней девочки. Известно лишь, что силовики задержали безработного ранее судимого екатеринбуржца 1975 года рождения.

– Тщательным проверкам подвергались ранее судимые лица, склонные к таким поступкам граждане, наркоманы, бомжы и другие. Была проделана в прямом смысле этого слова титаническая работа, и она дала свои результаты. Как итог, о чем хочу проинформировать общественность, преступление сексуального характера в отношении девочки не останется безнаказанным.

Существо, а по иному его сложно назвать, недолго радовался свободе и полученному под угрозой расправы "удовольствию". Этот упырь уже арестован и содержится под стражей, – рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.